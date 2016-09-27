بقالة تفصل التيار الكهربائي عن البرادات ليلا بالشارقة

أسفرت حملتان على مستودعات شركات تجارة مواد غذائية بمدنية الشارقة نفذها قسم رقابة الأغذية ببلدية مدينة الشارقة مؤخراً عن مخالفة 8 مستودعات غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المطلوبة، في حين بلغ عدد المستودعات الملتزمة 93 من إجمالي 101 مستودع تمت زيارتهـا، أما الحملة الثانية فتمت فيها مخالفة موقع واحد فقط من اجمالي 101 مستودع تمت زيارته في ثلاثة أيام مدة الحملة.

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> كما قام القسم أيضاً بتنفيذ حملة على بعض البقالات ومحلات السوبرماركت ببعض مناطق مدينة الشارقة للتأكد من عدم قيامها بفصل التيار الكهربائي عن برادات حفظ المواد الغذائية خلال فترات الليل، وقد أسفرت عن مخالفة موقع واحد فقط غير ملتزم بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة في حين التزم 43 موقع من اجمالي 44 مكان تم زيارته.

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> وقال عمر المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية بالبلدية ان الحملتين على المستودعات لشركة المواد الغذائية هدفه الاطمئنان من قيام تلك المستودعات بتخصيص مكان منفصل ومناسب لحفظ المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، حسبما

وأكد المهيري أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية على جميع المحال والمنشآت الغذائية من مطاعم ومستودعات وبقالات ومطابخ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة بما يكفل حياة صحية وآمنة للجميع، كما يحرص قسم رقابة الأغذية على تعزيز الدور الرقابي على المنشآت الغذائية على مدار العام للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي قد تتعرض للتلف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو سوء التخزين أو أي عوامل أخرى.

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> وأضح المهيري أن مفتشي البلدية يتأكدون من كفاءة عمل البرادات، والتأكد من فصل المواد الغذائية داخل البرادات، وأن المواد الغذائية المحفوظة بحالة جيدة، وأن التجميد يتم وفق الاشتراطات الصحية والمعايير المحددة، فضلاً عن التأكد من عدم إعادة تجميد بعض المواد الغذائية مرة أخرى مؤكدا أن إدارة البلدية تتخذ حزمة من الإجراءات تجاه المخالفين الذين يتم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية، وتصل بعض المخالفات إلى إغلاق المحل احترازياً بصفة مؤقتة، ومنعه من مزاولة نشاطه لحين تعهده بعدم الفصل، مبيناً أن هناك عدم إدراك من قبل أصحاب منافذ البيع لخطورة فصل التيار الكهربائي عن البرادات التي تحتوي مواد ومنتجات غذائية تتطلب درجات برودة معينة.

ودعا المهيري الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة، عند شراء أي منتجات غذائية وقراءة البيانات الخاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية، مع ضرورة الاتصال بالخط الساخن 993 في حال وجود أي شكوى.

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