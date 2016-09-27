"تنمية المجتمع" تطلق رقماً مجانياً موحداً لخدمة متعامليها

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق خدمة مركز الاتصال على الرقم المجاني (800623)، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم خدمات متميزة بشكل أكثر يسراً وسهولة.

سيقوم مركز الاتصال الموحد باستقبال مكالمات أفراد المجتمع واستفساراتهم وملاحظاتهم خلال أيام الدوام الرسمي، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً لغاية الساعة الرابعة عصراً.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة تنمية المجتمع للارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير منظومة العمل بمراكز خدمة المتعاملين، وذلك لتعزيز تواصل مختلف شرائح المجتمع مع الوزارة من خلال مركز اتصال متقدم يقوم بتلقي واستقبال كافة الاستفسارات والملاحظات، وتقديم المقترحات والتعريف بخدمات الوزارة لجمهور المتعاملين عن طريق برامج تقنية عالية الجودة.

وقالت سناء محمد سهيل وكيل الوزارة تؤمن وزارة تنمية المجتمع بأهمية التطوير المستمر وتقديم الخدمات متميزة ذات جودة عالية وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وذلك إنسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لإسعاد أفراد المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات، ولذلك فإن إطلاق مركز الاتصال الموحد يأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة التي تسهم في تعزيز ثقافة مؤسسية محورها إسعاد المتعاملين اولاً من خلال الارتقاء الدائم في نوعية وجودة الخدمات وتطوير قنوات سهلة وبسيطة وأكثر فعالية لتقديمها إلى أفراد المجتمع واستطلاع آراء المتعاملين لتشجيع التواصل الإيجابي والبناء معهم."

ويسهم مركز الاتصال هذا في توحيد الإمكانات والجهود التي بها وزارة تنمية المجتمع والهادفة إلى تقديم خدمة متكاملة يتم من خلالها الرد على جميع استفسارات أفراد المجتمع بشكل فوري، مما يمكن موظفي الخدمة من تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات المختلفة المقدمة للمتعاملين، والتعامل الأمثل مع الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات الواردة من المتعاملين مع الوزارة.

وسيقدم المركز معلومات عن برامج الضمان الاجتماعي، وأولياء أمور المعاقين، والمستفيدين منحة الزواح والشروط والضوابط الخاصة بطلب المنحة، مواعيد الأعراس الجماعية، الجمعيات ذات النفع العام و المؤسسات الأهلية، وخدمات الحماية الاجتماعية، وكيفية الاستفادة من جميع البرامج التوعوية التي تقدمها الوزارة، بما فيها برنامج إعداد للمقبلين على الزواج، ومواعيد إقامة المحاضرات وغيرها الكثير من الخدمات التي تقدم للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة.

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