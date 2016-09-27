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حرس الحدود تضبط 411 مهاجرا غير شرعى بمنطقة رشيد وأبو قير خلال أسبوع

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حرس الحدود تضبط 411 مهاجرا غير شرعى بمنطقة رشيد وأبو قير خلال أسبوع حرس الحدود تضبط 411 مهاجرا غير شرعى بمنطقة رشيد وأبو قير خلال أسبوع

المتحدث العسكرى

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط عربة ملاكى عثر بداخلها على عدد (14) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (14) كجم، وضبط تروسيكل محمل بعدد (17) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (3) كجم بمنطقة (معدية نمرة 6)، بالإضافة إلى ضبط عربة ملاكى بداخلها عدد (31) كيس بلاستيك تحتوى على أسمدة زراعية مسرطنة بمنطقة ( القنطرة شرق ).

وأضاف بيان المتحدث العسكرى اليوم، أنه فى نطاق الجيش الثالث الميدانى وبمنطقة (السويس) تم ضبط عدد (492) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (1130) كجم، وبمنطقة (نفق الشهيد أحمد حمدى) تم ضبط عدد (4) عربات نقل محملين بكميات كبيرة من الدوائر الكهربائية وعبوات بها مواد شديدة الاشتعال وأسلاك كهربائية وشكائر لمادة نترات الأمونيوم المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة والسيور الناقلة المستخدمة فى الأنفاق، بالإضافة إلى ضبط ميكروباص عثر بداخله على عدد (55) فرشا لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (11) كجم، وبمنطقة ( أبو رديس ) تم ضبط عربة ربع نقل محملة بعدد (34) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (50) كجم.

وأشار المتحدث العسكرى وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (411) فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق ( رشيد – أبو قير).

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة محملة بعدد (3350) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم)، بالإضافة إلى ضبط عدد (183) فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمناطق (السلوم – مطروح – بحر الرمال الأعظم ).

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عدد (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملين بعدد (5275) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة ( البويطى )، بالإضافة إلى ضبط عدد (9) أفراد سوريى الجنسية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمنطقة (الشلاتين).

وفى سياق متصل، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (1810) عربات أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.

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