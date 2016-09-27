انتشال «مركب رشيد» الغارقة في البحر المتوسط

نجح رجال القوات البحرية والإنقاذ البحري في انتشال مركب رشيد المنكوبة، والتي غرقت في البحر الأربعاء الماضي.

وقال النائب محمد عباس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز رشيد، إن يتابع الموقف لحظة بلحظة، وأن رجال القوات البحرية بذلوا جهودًا كبيرة لانتشال مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد.

وأضاف النائب محمد عباس أن بارجة شركة البترول، نجحت فى انتشال المركب الآن، وأشاد عباس بالجهود المبذولة من القوات المسلحة، مؤكداً أن رجال البحرية وحرس الحدود يقومون بعمل بطولى خلال عمليات انتشال جثامين الضحايا والمركب الغارقة.