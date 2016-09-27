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رانيا منصور : سعيدة بـ«الخروج» و«الميزان» وبحلم بـ«الزعيم» و«الساحر» ونفسي اشتغل كوميدي

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رانيا منصور : سعيدة بـ«الخروج» و«الميزان» وبحلم بـ«الزعيم» و«الساحر» ونفسي اشتغل كوميدي رانيا منصور : سعيدة بـ«الخروج» و«الميزان» وبحلم بـ«الزعيم» و«الساحر» ونفسي اشتغل كوميدي

أكدت الفنانة الشابه رانيا منصور، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة، لإقتحام عالم السينما بشكل كبير، نظرًا لجمهورها الكبير والمختلف، وتنتظر وصول العرض المناسب للظهور من خلال الشاشة الكبيرة.

 

وقالت رانيا خلال إستضافتها ببرنامج روق يومك على الراديو 9090، مع محمد نشأت وشيماء حافظ ، أنها تعشق الكوميديا وتحلم بتقديم أدوار كوميدية في أعمالها المقبلة، لقناعتها أنها ستقدمها بشكل جيد .

 

وأشارت أنها تتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز من الكبار، كما تتمنى مشاركة حلمى والسقا من الشباب فى أعمالهم المقبلة.

 

 

وحرصت على عدم الافصاح عن أعمالها المقبلة، لأنها لم تحسم موقفها منها حتى الأن، ومازالت فى مرحلة قراءة الورق المقد ما لها قبل الموافقه على أى عروض، خاصة أنها سعيدة بالنجاح الذى حققته فى مسلسلات، الميزان والخروج والسبع أرواح ولن تقدم أدوار أقل مستوى عنها.

 

 

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