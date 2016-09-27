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الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

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الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

فريق الأهلي

يختتم فريق النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته بمقر النادي بالجزيرة بقيادة حسام البدري المدير الفني، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة التي يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها – على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي ستضم 21 لاعبا للمباراة، كما أنه من المقرر ان يعود أحمد حجازي لقائمة الفريق أمام دجلة بعد تماثله للشفاء من إصابة مزق العضلة الخلفية فيما سيتواصل غياب مروان محسن ورامى ربيعة وباسم علي للإصابة.

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