رئيس البرلمان العربي يصل اليونان لعقد لقاءات مع نظيره اليوناني

وصل أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اليوم، إلى مدينة أثينا، على رأس وفد من البرلمان، لعقد عدة لقاءات بشأن حماية اللاجئين السوريين، وذلك تفعيلًا لمخرجات مبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور تشريعي وقانوني.

ومن المنتظر أن يعقد ظهر اليوم رئيس البرلمان العربي، اجتماعًا مع السيد نيكولاس فوتسيس رئيس البرلمان اليوناني بمقر البرلمان، في أثينا ويعقب ذلك اللقاء لقاء مع عميد السفراء العرب، والسفراء العرب بمقر إقامة السفير الفلسطيني السيد مروان طوباسي بأثينا.

كما سيقوم رئيس البرلمان العربي، صباح الغد، بزيارة جزيرة ليسبوس وعقد اجتماع مع السيد سيبروس غالينوس عمدة الجزيرة، ومسئولي معسكرات اللجوء ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من اللقاءات مع ممثلي المنظمات الحكومية، والمتطوعين، وسيزور أيضًا مخيم كاراتيبي وميناء ميتيليني.

وستتناول اللقاءات جملة من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بشؤون حماية اللاجئين السوريين، في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بهم، ويضم وفد البرلمان، النائب دلال الزايد عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة النائب مضر عبد الرحيم مدير شؤون رئاسة البرلمان العربي.