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وصول متهمي «أولتراس أهلاوي» إلى محكمة عابدين

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وصول متهمي «أولتراس أهلاوي» إلى محكمة عابدين وصول متهمي «أولتراس أهلاوي» إلى محكمة عابدين

أرشيفية

وصل عدد من رابطة “أولتراس أهلاوي”، المتهمين في إثارة الشغب بمحيط النادي الأهلي، إلى محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين؛ لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

كان المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، قرر إحالة 15 من أعضاء رابطة “أولتراس الأهلي”، للمحاكمة الجنائية العاجلة، و4 إلى محكمة الطفل بتهمة إثارة أعمال شغب بمحيط النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة الماضي.

والمتهمين هم سيف الدين محمد، مؤمن صلاح، فتحي أشرف، عمرو عماد، أحمد سيد، علي محمد علي، محمود عبد الله، علي عبد الرحمن، سامح زيدان، سامح ميخائيل، عبد الرحمن أيمن، عبد الله سمير، محمد رفعت، كريم أحمد، أحمد علي، أحمد صلاح، سعيد محمد، محمد فكري، محمد عيد».

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشارون معتز زكريا، وطاهرة سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام بقصر النيل، أن أعضاء ألتراس أهلاوى توجهوا إلى نادي الأهلي فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مباراة كرة اليد ستقام بحضور الجمهور، ونشبت اشتباكات مع قوات الأمن، والقي القبض على عدد من أعضاء الألتراس.

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