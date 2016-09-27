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مقتل 9 على الأقل في هجوم انتحاري بالعاصمة العراقية بغداد

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مقتل 9 على الأقل في هجوم انتحاري بالعاصمة العراقية بغداد مقتل 9 على الأقل في هجوم انتحاري بالعاصمة العراقية بغداد

ارشيفية

قالت مصادر بالشرطة ومصادر طبية، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر سترته الناسفة في منطقة يغلب على سكانها الشيعة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 30.

وأضافت أن التفجير استهدف شارعا تجاريا بمنطقة بغداد الجديدة بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى أن العدد القتلى ربما يرتفع، بحسب وكالة “رويترز”.

وكثف تنظيم “داعش” تفجيراته في العراق هذا العام بينما يفقد أراضي تنتزع القوات الحكومية العراقية والفصائل الشيعية المدعومة من إيران السيطرة عليها.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تفجير شاحنة ملغومة في يوليو أسفر عن مقتل 324 شخصا في حي الكرادة ببغداد، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في نفس الهجوم بالعراق منذ الغزو الأمريكي الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.

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