حملة للرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالشرقية

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى، ومديرية الصحة، للمرور على السلاسل التجارية، والفروع العامة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، بمدينة الزقازيق، برئاسة كل من المقدم خالد مسلم ، وكيل هيئة الرقابة، والرائد المعتصم سليمان، الضابط بهيئة الرقابة، وقامت الحملة بالمرور على عدد من المحلات التجارية بمدينة الزقازيق، وتم تسجيل عدد من المخالفات التى رصدتها الحملة.

ويواصل ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، جهودهم وحملاتهم، بإشراف العميد أحمد شوقى، رئيس المكتب، لكشف منابع الفساد وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للنيابة العامة.