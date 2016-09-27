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بالصور.. تظاهر أولياء أمور مدرسة أم النور للمعاقين بالأقصر

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>الأقصر – أحمد مرعى

انطلق الموسم الدراسى بأزماته ومشكلاته التى تتطلب التدخلات والحلول الممكنة لمساعدة الطلاب فى كل مدارس ، لاحت بوادر أزمة كبيرة فى محافظة الأقصر بين طلاب مدرسة أم النور الابتدائية المخصصة للمعاقين، والذين صدر لهم قرار بنقلهم لمدرسة الحرية بشارع التليفزيون بمدينة الأقصر بفترات مسائية.

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إحتجاجات طلاب مدرسة أم النور للمعاقين على نقلهم فترة مسائية بمدرسة الحرية

والأزمة ظهرت فى خروج العشرات من الطلاب الذين صدر لهم قرار النقل للمدرسة الجديدة والتظاهر أمام مدرسة الحرية، ورفض دخولها عقب محاولات حثيثة من جميع أسر وأولياء أمور الطلاب وطرقهم لكل الأبواب على مدار الشهور الماضية حتى لا يتم تطبيق القرار وتضرر أبنائهم من التوجه لمدرسة الحرية لبعد مسافتها عن المدرسة القديمة، ولم يتوصلوا لأية حلول مع مديرية التربية والتعليم أو محافظة الأقصر وخلافه.

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جانب من تظاهرات طلاب مدرسة أم النور احتجاجا علي قرار نقلهم

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، إنه أصدر تكليفات لمديرية التربية والتعليم وهيئات الأملاك والأبنية التعليمية ورؤساء المراكز، بسرعة التحرك لحل مثل تلك الأزمات وعمل خريطة بالأراضى المتاحة للاستخدام فى إنشاء مدارس ومقارناتها بالاحتياجات الفعلية حسب التوزيع السكانى.

وأضاف محافظ الأقصر أنه أمر بسرعة تدخل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة مواقف المدارس التى تأخرت أعمال الصيانة بها حتى الآن، وكذلك تشغيل مدرسة الدايمقراط الصناعية ومدرسة الشغب الزراعية، كما سيتم تحسين الخدمة وتوصيل المياه فى منشأة العمارى والكرنك ونجوع الأقصر والبدء بالجانب النظرى لحين وصول الأجهزة والمعدات الفنية وعدم تأجيل الدراسة بها.

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أولياء أمور الطلاب طرقوا كل الأبواب لحل الأزمة قبل الدراسة

وكان قد تظاهر طلاب مدرسة أم النور الابتدائية بالأقصر وأولياء أمورهم، وأغلقوا شارع التليفزيون، الذى يعد أحد أكبر شوارع المدينة أمام حركة المرور، وذلك احتجاجا على نقلهم من مدرستهم إلى مدرسة الحرية الابتدائية.

ورفض الطلاب دخول مدرسة الحرية، وقضوا اليوم الدراسى الأول بالشارع، مرددين "مش حندخل"، وتسبب الطلاب وأولياء الأمور فى ارتباك الحركة المرورية بالأقصر، وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن أسباب نقل الطلاب إلى مدرسة بديلة، بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة بمدرستهم الأصلية، وهى الإعمال التى ستنتهى خلال شهرين.

 

 

 

 


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