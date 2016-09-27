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شركة مياه الشرب سوهاج تنظم ندوة للمحصلين بمركز المنشاة

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شركة مياه الشرب سوهاج تنظم ندوة للمحصلين بمركز المنشاة شركة مياه الشرب سوهاج تنظم ندوة للمحصلين بمركز المنشاة

>سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة للمحصلين والقراء بفرع المنشآه وذلك لتعريف المحصلين والقراء بكيفية توعية المواطنين المترددين عليهم.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم تعريف الحضور بكيفية قيام شركات الفلاتر بالترويج لفلاتر المياه المنزلية ومحاولة إثبات أن مياه الحنفية غير صالحة للشرب من خلال إجراء تجارب تعرف باسم التخثر الكهروكيميائى مما يؤدى إلى ظهور المياه غير نقية وإعادة تكرار التجربة على المياه التي تمر من خلال الفلتر بعد نزع الأملاح منها فتظهر المياه نقية مما يمثل خداع للمواطنين.

كما تناولت الندوة ايضا توضيح الخدمات التى تقدمها الشركة مثل خدمة تطهير الخزانات والخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء والخط الساخن 125.

 

 


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