أمن مدرسة بسوهاج يتعدى على ولى أمر بالضرب حاول اصطحاب نجليه قبل نهاية اليوم

تعدى مشرف وسائل تعليمية ومشرف أمن ومدرس يعملون بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة طهطا التعليمية بالضرب على ولى أمر، رغب فى اصطحاب نجليه قبل ميعاد الانصراف من المدرسة، مما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نلقه لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين ولى أمر ومشرف وسائل ومدرس بمدرسة بدائرة قسم طهطا ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود عبد الصبور، رئيس مباحث القسم بوقوع مشاجرة داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الكائنة بمنطقة الزرابى دائرة القسم بين طرف أول "ع . ا . ع . م" 39 سنة مدرس مصاب "بجرح قطعى بفروة الرأس"، و"أ. .ع . ع . ع" 43 سنة مشرف وسائل تعليمية ويقيمان بذات الناحية. وطرف ثان "عبد الرحيم . م .م ع" 36 سنة نجار ويقيم ببندر طهطا مصاب "بكدمات متفرقة بالجسم"، وسبب المشاجرة رغبة الطرف الثانى فـى اصطحاب نجليه قبل ميعاد الانصراف ورفض إدارة المدرسة، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته تم التوفيق والصلح يبين الطرفين.

وعلى جانب آخر أكد شهود العيان أن الثانى من الطرف الأول والذى كان يعمل مشرفا لأمن الباب بالمدرسة، استعان بأفراد عائلته المقيمين بجوار المدرسة وقاموا بالتعدى بالضرب على ولى الأمر بشكل عشوائى أمام نجليه، مما جعله يحاول الدفاع عن نفسه، كما قامت إدارة المدرسة بعمل مذكرة اتهمت فيها ولى الامر باقتحام المدرسة، وذلك لإرغامه على الصلح والتنازل عن حقه وطالب شاهد العيان باستبعاد مشرف الأمن، لأنه دائم الاستعانة بأقاربه المقيمين بجوار المدرسة فى أى مشكله تحدث معه بالمدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبى على ولى الأمر بقسم الاستقبال بمستشفى طهطا العام، جاء التقرير الطبى جرح رضى بالحاجب الأيمن وكدمة بالعين اليمنى وجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بكامل الجسم وكدمات بالرقبة والعضد الأيمن والحالة العامة متوسط، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7717 جنح القسم لسنة 2016.