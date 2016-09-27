حاكم دبى يدعو لحوار وطنى حول الشباب الأسبوع المقبل

دعا اليوم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لحوار وطنى حول الشباب.

وكتب الشيخ محمد بن راشد: "الإخوة والأخوات نعتزم التركيز خلال الأيام القادمة على ملف الشباب فى الدولة، أحلامهم، طموحاتهم، وتحدياتهم ونريد إجراء الحوار الوطنى حول الشباب".

وتابع حاكم دبى: "ماذا نريد من الشباب؟ وماذا يريد الشباب منا؟ وكيف نمكنهم ونفعل دورهم فى وطنهم؟ ما هى القيم التى نريدها لشبابنا وشاباتنا؟ وكيف نرفع إنتاجيتهم؟ ونزيد ثقافتهم؟ ونرتقى بطموحاتهم وأحلامهم؟".

وأكمل: "سندعو خلال خلوة الشباب الأسبوع القادم جميع الجهات المعنية بملف الشباب، وأصحاب الأفكار الخلاقة والإيجابية على وسم الحوار الوطنى حول الشباب".

وفى تدوينه أخرى تابع الشيخ محمد: "أغلبية شعبنا هم من فئة الشباب، الاهتمام بهم اهتمام بمستقبلنا، وتنميتهم تنمية لدولتنا، نحن دولة شابة ونفخر بشبابنا.