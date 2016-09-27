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انتشال مركب الهجرة غير الشرعية المنكوبة برشيد من مياه البحر المتوسط

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انتشال مركب الهجرة غير الشرعية المنكوبة برشيد من مياه البحر المتوسط انتشال مركب الهجرة غير الشرعية المنكوبة برشيد من مياه البحر المتوسط

>البحيرة – جمال أبو الفضل

نجح قبل قليل رجال البحرية والإنقاذ البحرى من انتشال مركب رشيد المنكوبة.

 

ومن جانبه أكد النائب محمد عباس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز رشيد أن يتابع الموقف لحظة بلحظة وأنه جهود غير عادية بذلت من قبل رجال البحرية وحرس الحدود لانتشال مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد.

 

وأضاف النائب محمد عباس أن بارجة شركة البترول، نجحت فى انتشال المركب الآن، وأشاد عباس بالجهود المبذولة من القوات المسلحة، مؤكداً أن رجال البحرية وحرس الحدود يقومون بعمل بطولى خلال عمليات انتشال جثامين الضحايا والمركب الغارقة.

 

وأوضح نائب رشيد إنه توجه لمكان غرق المركب برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والرائد محمد صالح مدير مكتب مخابرات رشيد مساء أمس لمتابعة أعمال البحث عن الضحايا وإنه على تواصل دائم مع القوات المسلحة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة حتى يتم انتشال باقى الضحايا وتسليم جثثهم إلى ذويهم.


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