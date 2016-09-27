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فوز هيئة قناة السويس ببطولة السباحة و الرماية ببطولة شركات الـ 49 الرياضية

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فوز هيئة قناة السويس ببطولة السباحة و الرماية ببطولة شركات الـ 49 الرياضية فوز هيئة قناة السويس ببطولة السباحة و الرماية ببطولة شركات الـ 49 الرياضية

هيئة قناة السويس

كتب – جمال نوفل

حققت هيئة قناة السويس، بطولة السباحة الطوبلة للرواد، بعد فوزها بالمركز الاول في البطولة، و تلاها بنك القاهرة و القومية للأسمنت و الجهاز المركزي للمحاسبات، و في بطولة الرماية طبنجة عمومي، اقتنص الشرقية للدخان المركز الأول، و تلاه هيئة قناة السويس ثم السكر و الصناعات، في بطولة الشركات الـ 49 ببورسعيد للألعاب الرياضية.

وفازت الشرقية للدخان بالمركز الاول فى البلياردو الفرنسى، و تلاها مالية كفر الزيات، ثم بترول أبو قيرفي المركز الثالث، و العامرية للغزل في المركز الرابع، و فاز الشرقية للدخان ببطولة الرماية بندقية عمومي، و تلاه هيئة قناة السويس ثم جمارك الأسكندرية، و السكر للصناعات.

و في بطولة الرماية طبنجة تحت 40 سنة، فازت هيئة قناة السويس بالمركز الاول، تلاها أسمنت طره، ثم السكر و الصناعات، و عزل ميت غمر،  وفي بطولة الرماية طبنجة، تحت 50 سنة، فاز الشرقية للدخان بالمركز الأول ثم هيئة قناة السويس، و جاء غزل كفر الدوار فى المركز الثالث، و السكر و الصناعات فى المركز الرابع.

 

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