13 فيلمًا من العراق وليبيا ومصر يتقدمون لمهرجان «أوسكار ايجيبت»

تقدم حتى الآن 13 فيلمًا تسجيليًا وروائيًا من العراق وليبيا ومصر وفرنسا للمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان “أوسكار ايجيبت” للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة التي ستقام منتصف يناير القادم باسم الفنان الراحل نور الشريف.

وأوضح الفنان والمنتج عادل عمار رئيس المهرجان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غلق باب التقديم للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 15 أكتوبر المقبل وبعدها سيتم الإعلان رسميا عن الأفلام التي تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم المهرجان.

ولفت إلى أنه تم إضافة جائزتين جديدتين بالمهرجان وهم أفضل أفيش فيلم وأفضل تتر، بالإضافة للجوائز الأساسية وهى أفضل ممثل أول وثاني وأفضل ممثلة أولى وثانية وأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم تسجيلي ومخرج روائي ومخرج تسجيلي ومونتاج وموسيقى وسيناريو وتصوير.