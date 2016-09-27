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الأزهر الشريف يشارك فى مؤتمر حول دور القيادات الدينية فى الوقاية من الصراعات

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الأزهر الشريف يشارك فى مؤتمر حول دور القيادات الدينية فى الوقاية من الصراعات الأزهر الشريف يشارك فى مؤتمر حول دور القيادات الدينية فى الوقاية من الصراعات

مشيخة الأزهر الشريف

يشارك الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فى المؤتمر الدولي الذى ينعقد فى العاصمة البورندية بوجمبورا خلال الفترة من 27 إلى 29 من شهر سبتمبر الجاري تحت عنوان “دور الوسطاء والقيادات الدينية في الوقاية من الصراعات على أساس الهوية والدين”.

ومن المقرر أن يرسل وفد الأزهر الشريف المشارك في المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية رسالة رسالة سلام ودعاء أن يعم السلام أفريقيا والعالم، وذلك في حضور رئيس جمهورية بورندي وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

ويترأس وفد الأزهر الشريف الجلسة الثانية من المؤتمر ، حيث يلقي كلمة حول “مسؤولية القيادات الدينية فى القضاء على التطرف والارهاب” ، يستعرض خلالها الجهود التى يبذلها الازهر الشريف وفضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، فى هذا المجال.

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