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اليوم .. شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية تشمل البحرين وسويسرا

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اليوم .. شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية تشمل البحرين وسويسرا اليوم .. شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية تشمل البحرين وسويسرا

الإمام الأكبر أحمد الطيب

يبدأ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تستغرق عدة أيام، تشمل البحرين وسويسرا، وذلك لتنسيق الجهود فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام والحوار والتعايش المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الإمام الأكبر خلال زيارته للبحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، كما يترأس فضيلته الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين والذي ينعقد في دورته الحالية بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفي مدينة جنيف بسويسرا يلتقي شيخ الازهر  بعدد من المسؤولين التنفيذيين كما يترأس فضيلة الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، حيث يلقي فضيلته خطابا بعنوان “دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”.

وتحظى زيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى دولتي البحرين وسويسرا باهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والإعلامية .

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