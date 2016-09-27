مسئول روسى: تنفيذ قرار رفع الحظر على واردات مصر الزراعية خلال أيام

صرح مصدر فى الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بأن روسيا سترفع الحظر على واردات الفواكه والخضروات القادمة من مصر خلال ثلاثة إلى خمسة أيام.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إن “مصر وروسيا توصلتا لتفاهم حول واردات الفواكه والخضروات فيما عدا واردات البطاطس”.

وأشار المصدر إلى أن وفدا من الخبراء الروس سيزور مصر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين لتقييم كفاءة الإجراءات المتخذة من الجانب المصرى لتلبية المتطلبات الروسية للصحة النباتية بالنسبة لواردات البطاطس.

ووفقا للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فإن البروتوكول المتعلق بصادرات البطاطس من مصر إلى روسيا ستتم مراجعته خلال تلك الزيارة.

يذكر أن روسيا فرضت قيودًا مؤقتة على استيراد منتجات الفواكه والخضروات من مصر فى 22 سبتمبر الجارى.