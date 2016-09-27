مقتل 84 شخصًا في غارات جوية على عدة أحياء فى سوريا

أفاد المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا فى حصيلة غارات وقعت أمس فى عدة أحياء بسوريا، بينهم 18 شخصًا من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و42 أخرين فى قصف للطائرات الحربية والمروحية وقصف لقوات النظام وسقوط قذائف .

وأضاف المرصد أن 32 شخصًا قتلوا، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف على مناطق فى أحياء قاضي عسكر والمشهد والسكري وكرم حومد ومناطق أخرى فى الأحياء الشرقية من مدينة حلب .

وفى محافظة درعا، قتل 3 أشخاص، بينهم مقاتلان من الفصائل المسلحة خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى ريف القنيطرة، بينما قتل ناشط إعلامي جراء قصف لقوات النظام على مناطق فى بلدة داعل.

وفى القنيطرة، قتل اثنان جراء سقوط قذيفة أطلقتها الفصائل على منطقة فى بلدة حضر، بينما قتل شخصان فى ريف دمشق إثر قصف لقوات النظام على مناطق فى المدينة .

فيما لقى العديد مصرعهم فى قصف جوي على كل من محافظة الرقة وحمص ودمشق والحسكة وحماة .