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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة للسيارت ملاكى

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة للسيارت ملاكى زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال متكررة للسيارت ملاكى

>عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال سيارات ملاكى مما أدى إلى توقف حركة المركبات فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى مناطق شمال القاهرة.

 

كما تسبب عطل بسيارات ملاكى داخل نفق الأزهر فى توقف حركة المركبات للمتجه لصلاح سالم ويقوم رجال المرور بواسطة أوناش المرور بسحب السيارات، وإنزالها من أعلى الكوبرى ومن داخل النفق وتسيير حركة المركبات.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بأعطال متكررة أعلى كوبرى أكتوبر وداخل نفق الأزهر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.


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