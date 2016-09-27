وزير الرى: الإنتهاء من عملية تطهير مجرى فرع رشيد من الحشائش العائمة

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة ممثلة فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنهت أعمال تطهير مجرى فرع رشيد بطول 205 كيلو متر، من قناطر الدلتا حتي قناطر إدفين،ا حيث تقع بعض المدن الهامة والرئيسية مثل “المحمودية – دسوق – الرحمانية – كوم حماده – شبرا خيت بسيون – كفر الزيات”.

وأشار المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أن المجرى أصبح حاليًا نظيفًا تمامًا من أي حشائش عائمة، أو غاطسة، أو جرفية، وأيضًا أنهت الوزارة رفع جميع الأقفاص السمكية المخالفة والمسببة للتلوث البيئي للمجرى.

كما أكد عز، على مواصلة حملات الإزالة على نهر النيل، لافتًا بأن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المضي قدمًا فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعدي والمخالفة.

وأشار عز، أن هناك متابعة يومية ومرور دوري على كافة المجارى المائية، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، والإزالات يتم تنفيذها دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.

والجدير بالذكر، أنه كان مسند جزء كبير من أعمال التطهير لشركة “وطنية”، وهى شركة الري للأشغال العامة، وهى إحدى الشركات القابضة التابعة للوزارة وجزء آخر لشركات القطاع الخاص.