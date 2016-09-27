سقوظ عصابة سرقة الهواتف المحمولة ببورفؤاد

كتب : جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث بوزرفؤاد أول، برئاسة الرائد هانس رشوان، من القبض علي عصابة تخصصت في سرقة هواتف المحمول بمدينة بورفؤاد.

تلقى الرائد هاني رشوان، رئيس مباحث بورفؤاد أول، أخطارًا بسرقة ثلاثة من الشباب هواتف المحمول و بيعها بأسعار لاتتناسب مع قيمتها و نوعها .

و علي الفور تم تكوين فريق بحث من ضباط القسم، و أكدت التحريات أن كلاً من حسن حلمى عبد العزيز أحمد “شهرته حسن الفار” – 21 سنه – عاطل، والمتهم محمد محسن محمد عبدالسلام الزينى “شهرته البزله” – 20 سنه – عاطل، والمتهم عمر محمد السيد محمود أيوب “شهرته عمر أيوب” – 20 سنه – عاطل، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب جرائم السرقات بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وجمع المعلومات، اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات هواتف المحمول والنقود، الخاصه بالمصطافين من داخل الشاليهات، بأسلوب المغافله،

وأوضحوا، سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج، من المواطنه كريمان جمال أحمد عبداللطيف – 26 سنه – ربة منزل – مقيمه دائرة القسم، والمحرر عنها المحضر رقم 1884/2016 جنح بورفؤاد أول، وسرقة هاتف محمول ماركة انفنكس – من المواطن/ عبده خضر ابراهيم عبده – 42 سنه – تاجر – مقيم دائرة القسم، والمحرر عنه المحضر رقم 2253/2016 جنح بورفؤاد أول، سرقة عدد ( 2 ) هاتف محمول ماركة ” هاواوى – ألكاتيل” – من شاليه المواطن/ عادل محمد عبدالقادر محمد – 56 سنه – موظف بهيئة البريد – مقيم الأزبكيه/القاهره، والمحرر عنه المحضر رقم 2605/2016 جنح بورفؤاد أول،

بالأضافة إلي سرقة عدد ( 2 ) هاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ ( 500 ) جنيه من داخل شاليه المواطن/ أحمد محمد أحمد محمد أبو ليله – 53 سنة – سائق – مقيم الزاويه الحمراء القاهره والمحرر عنها المحضر رقم 2650/2016 جنح بورفؤاد، وسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج – من داخل شاليه المواطن/ يحى عوض ابراهيم محمد 41سنة أمين معمل بالتربيه والتعليم – مقيم دائرة قسم الزهوروالمحرر عنها المحضر رقم 2651/2016 جنح بورفؤاد أول.

وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموا المذكورين بسرقتها، و تحرر محضر بالواقعة، و أمرت النيابة بحبسهم علي ذمة التحقيقات .