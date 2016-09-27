قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني – فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن 9 فلسطينين اعتقلوا من القدس، و4 من عدة أنحاء فى محافظة بيت لحم، و2 من مخيم العروب شمال محافظة الخليل، إضافة إلى اعتقال آخر من بلدة قباطية فى جنين.

من ناحية أخرى، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فى هدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام فى خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية “معتز بشارات” أن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات اقتحمت خربة الحمة بالأغوار، وشرعت بعمليات هدم لمساكن وحظائر اغنام وبركسات فى المنطقة .

وفى الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آبار مياه تعود لأهالى خربة جورة الخيل، فى واد سعير شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية داهمت خربة جورة الخيل، وهدمت بآلياتها الثقيلة، 4 آبار مياه تعود ملكيتها للفلسطينين، موضحة أن ثلاثة من الآبار شيدت بتمويل من جمعية الشبان المسيحية.

وفى القدس، هدمت جرافات بلدية الاحتلال 4 شقق سكنية، وأحد الصفوف المدرسية، فى مدينة القدس المحتلة.

وذكر أحد المتضررين أن “جرافات الاحتلال برفقة مئات القوات، اقتحمت قرية الطور فجرا، وشرعت بهدم 4 شقق سكنية، تعود له، ولأشقائه، ومأهولة بالسكان منذ 5 سنوات، كما قامت قوات الإحتلال بهدم صفّاً جديدا مشيدا من الخشب والصفيح فى مدرسة تجمع “أبو النوار البدوي” شرق القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص.