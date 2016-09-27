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برلمانى: مواجهة الدولة للعشوائيات خطوة مبدئية في إطار خطة متكاملة للقضاء عليها

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برلمانى: مواجهة الدولة للعشوائيات خطوة مبدئية في إطار خطة متكاملة للقضاء عليها برلمانى: مواجهة الدولة للعشوائيات خطوة مبدئية في إطار خطة متكاملة للقضاء عليها

يسري المغازي وعضو لجنة إسكان بالبرلمان

أكد يسري المغازي وعضو لجنة إسكان بالبرلمان والقيادي بائتلاف دعم ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح خلال إفتتاعة مشروع تطوير عشوائيات غيط العنب بالإسكندرية، بقدرة الدولة علي تنفيذ العديد من المشاريع القومية في مقدمتها الانتهاء من600 ألف وحدة سكنية خلال الشهرين القادمين، يؤكد قدرة النظام السياسي الحاكم في الدولة علي مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من شائعات مغرضة فى ظل إطار مخطط تقسيم المنطقة.

وشدد المغازي، على أن وعد الرئيس اليوم بتطوير نحو 300 منطقة عشوائية حتي عام 2018، بعد تطوير منطقة غيط العنب بالاسكندرية يشير الي عزم الدولة القضاء علي ظاهرة العشوائيات المشينة، وأن القوات المسلحة قادرة على تنفيذ الخطة الرامية لا نجاز العديد من المشاريع ومواجهة مختلف التحديات.

وتابع المغازى، على أن مواجهة الدولة للعشوائيات خطوة مبدئية في إطار خطة متكاملة للقضاء عليها، لافتًا الى ان مشروع ” غيط العنب ” تكلف ما يزيد عن 1.2 مليار جنيه، على مساحة 12.3 فدان، واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارًا سكنيًا بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية تقارب 9 آلاف مواطن، ويضم مستشفى به 150 سريرًا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارىء، وهى إشارة الى التطوير الكامل الذى لاقته المنطقة.

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