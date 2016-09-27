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قراء ومحصلين مياه الشرب يستهدفون توعية المواطنين بسوهاج

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - أرشيفية

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج – أرشيفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة للمحصلين والقراء بفرع المنشاة، وذلك لتعريف المحصلين والقراء بكيفية توعية المواطنين المترددين عليهم، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الأدارة، والعضو المنتدب.
> وأضاف أنه تم تعريف الحضور بكيفية قيام شركات الفلاتر، بالترويج لفلاتر المياه المنزلية ومحاولة إثبات أن مياه الحنفية غير صالحة للشرب، من خلال إجراء تجارب تعرف باسم التخثر الكهروكيميائي، مما يؤدى إلي ظهور المياه غير نقية وإعادة تكرار التجربة على المياه التي تمر من خلال الفلتر بعد نزع الأملاح منها، فتظهر المياه نقية مما يمثل خداع للمواطنين.
> وأوضح أن مياه الحنفية آمنة تماماً، وفي حالة مرورها من مصدر المياه إلي الشبكة ثم إلى المواطن، دون المرور على خزانات لا يتم تطهيرها بصفة دورية، كما تناولت الندوة إيضًا توضيح الخدمات التي تقدمها الشركة، مثل خدمة تطهير الخزانات والخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء والخط الساخن 125.

 

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