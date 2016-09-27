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لجان «الخطة والتشريعية والخارجية» تبحث قانون الهجرة غير الشرعية

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لجان «الخطة والتشريعية والخارجية» تبحث قانون الهجرة غير الشرعية لجان «الخطة والتشريعية والخارجية» تبحث قانون الهجرة غير الشرعية

أرشيفية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من ، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاجتماع سيسعى للإنتهاء من مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، استعددًا لإقراره مع بداية دور الإنعقاد الثانى بمجلس النواب فى 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف الخولى، فى تصريحات صحفية أن اقرار القانون سيسهم بشكل كبير فى مكافحة الهجرة غير الشرعية فى والقضاء على هذه الظاهرة خلال الفتره المقبلة.

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