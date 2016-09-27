العفو الدولية تتهم أستراليا بالتمادي عمدًا بزيادة معاناة اللاجئين

حذرت منظمة العفو الدولية من أحوال اللاجئين فى أستراليا الذين يبلغ عددهم أكثر من ألفى لاجئ، وقالت “إنهم يعانون من القسوة والانتهاكات”، متهمة الحكومة الأسترالية بأنها “تتمادى عمدا فى زيادة معاناة اللاجئين وطالبى اللجوء”.

وأشارت، فى تقرير لها أورده راديو “سوا” الأمريكى، إلى أن “الحكومة الأسترالية نقلت قسرا الأطفال والبالغين ممن أبحروا ووصلوا إلى حدودها طلباً للجوء إلى ناورو وجزيرة مانوس النائيتين فى بابوا غينيا الجديدة”، موجهة طلبا بالإجماع إلى وزير الهجرة الأسترالى بيتر داتون بوضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتعمدة التى ترتكب ضد ألفى شخص محتجزين فى ناورو وجزيرة مانوس.

وطالبت المنظمة بإغلاق مراكز المعالجة الإقليمية لطلبات اللجوء ونقل جميع طالبى اللجوء واللاجئين إلى أستراليا فوراً، وإجراء تقييم عادل للأشخاص الذين قدموا طلبات للحماية الدولية، وضمان حق التوطين لكل شخص حصل على صفة لاجئ فى ناورو ومانوس.