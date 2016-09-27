بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد قائمة أسماء تلقت تمويلات من الخارج

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، تضمن قائمة أمريكية جديدة، بأسماء من تلقوا تمويلات من الخارج للعمل ضد الدولة المصرية، وذلك علي سند من القول من أنه :ـ علي إحدى القنوات الفضائية الموثوق بها وبتاريخ أمس الاثنين الموافق 26/9/2016 استضاف البرنامج اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، وصرح بمعلومات، بل وعرض المستندات الدامغة المؤيدة لما صرح به بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج غير المحظور النشر عنها.

وأوضح الإمام، أن التمويل كان يتم للنشطاء في اجتماعات داخل السفارة الأمريكية، وأن الخارجية الأمريكية هي من توزع الأموال علي النشطاء، وأن موقع المعونة المالية بأمريكا هو من فضح النشطاء في مصر، وأن عدد من الصحفيين تلقوا تمويلات من أمريكا للإضرار بالدولة المصرية، وذكر كلاً من “جمال عيد مالك، وحسام بهجت، ومحمد زارع، وناصر أمين، ومزنه حسن، وحسام الدين علي، وإسراء عبد الفتاح”.

وعرض تقرير سابق من المكتب الإقليمي العربي مؤرخ 8/9/2014، والذي تضمن تحويلات لمؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، والتعليمات التي صدر لهؤلاء النشطاء لإنشاء إعلام مستقل وبديل، تكون أولى مهامه أن يكون الخطاب نقدي وعدم ذكر أي إيجابيات، وكذلك التركيز علي مواقع الإنترنت لنشر أجندة تعمل ضد مصر، وأكد سيادته إن أحد التقارير المسربة يؤكد إن أمريكا كان لديها مخطط للسيطرة علي الإعلام المحلي

وأشار مدعمًا بالمستندات كذلك تلقت شركة “بلبل” للإنتاج والاستشارات الإعلامية، و برنامج أول الخيط الذي تقدمه لينا الغضبان، والذي يعمل لتشويه مصر، وصحافة ولاد البلد، وموقع ندى مصر لنشر أسوء أخبار عن مصر، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمال عيد، وراديو حريتنا بمعهد الأندلس، وأحمد سميح يحيي بمؤسسة التعبير الرقمي العربي، وإعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية، وشركة بليل للإنتاج والاستشارات الإعلامية، وشبكة التقنيين العرب، ومعهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأكد الإمام، أن جمال عيد، أنه أكثر من تم تمويله من أمريكا ويخدم أهدافها في مصر، والمركز الدولي للعدالة، ومركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن بالمكتب الإقليمي لحقوق المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة في مصر، ومركز المرأة العربية للتجريب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخالد علي، ومركز تحقيق العدالة والتمكين القانوني للفقراء والمهمشين.

ووقال صبري، إنه بذلك يكون ما اقترفه المذكورين يشكل أركان الجرائم المنصوص عليها من المادة 77 حتى المادة 85 من قانون العقوبات، وقدم صبري في نهاية بلاغه أسطوانة مدمجة ملتمسًا إصدار الأمر العاجل بمنع من وردت أسمائهم في هذا البلاغ من مغادرة البلاد والهاربين منهم علي قوائم ترقب الوصول، وإصدار الأمر بالتحفظ علي الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمبلغ ضدهم، وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.