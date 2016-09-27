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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية – أرشيفية

صعدت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، فوق 8 الاف نقطة بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية بينما اتجه العرب والاجانب الى البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.88 % ليسجل 8044.66 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.33 % مسجلا 1331.42 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.46% ليبلغ مستوى 8039.05 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.58 % ليبلغ مستوى 349.7 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.5 % مسجلا 788.29 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بدعم من الأسهم القيادية وعلى راسها البنك التجاري الدولي.

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