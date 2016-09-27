مؤتمر بالنقابة الفرعية للتمريض بالوادى الجديد..غدًا‎

تعقد النقابة الفرعية للتمريض بالوادى الجديد، يوم غد الأربعاء، مؤتمر خاص بالتقابة، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة العامة بالقاهرة، حيث سيشهد المؤتمر ظهور لأول مرة لمجلس نفابة التمريض الفرعية بالوادى الجديد المنتخب منذ أسابيع قليلة.

وقال رافت على صالح رئيس اللجنه الفرعية للتمريض، إن المؤتمر الذى سوف يعقد بقاعة على حريف بالخارجة، يناقش عدد من الموضوعات والمشكلات الخاصة بنقابة التمريض الفرعية بالوادى الجديد، وكذلك مناقشة واستكمال بعض الأمور المتعلقة والتى طرحت من قبل وعرض النتائج التى توصلت إليها النقابة، كما سيناقش المؤتمر عدد من المشروعات المستقبلية للنقابة ورفع التوصيات للنقابة الرئيسية.