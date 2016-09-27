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مطار شرم الشيخ يستقبل 2222 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2222 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2222 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 22 رحلة دولية ومصرية على متنها 2222 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، فيما غادر المطار 1296 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

وأكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 20% والنسبة العامة 22%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة دولية طيران على متنها 1473 سائحًا من مختلف الجنسيات و11 رحلة داخلية على متنها 749 سائحًا مصريًا بإجمالى 1296 سائحًا.

 

وغادرت مطار شرم الشيخ 11 رحلة محلية على متنها 128 مصريا و10 رحلات دولية على متنها 1168 سائحًا من مختلف الجنسيات.


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