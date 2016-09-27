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المصرية للاستثمار تطلق ندوة لتعزيز ريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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المصرية للاستثمار تطلق ندوة لتعزيز ريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية للاستثمار تطلق ندوة لتعزيز ريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر

تطلق  الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، غدًا الأربعاء، ندوة  تحت عوان ” منتدي مقابلة المستثمرين”، والتي تقام بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، “أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المستثمرين، والتعريف بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر”.

وأكدت الجمعية، “أن الندوة تهدف إلى سد الفجوة الخاصة بالمعرفة والتفاهم وإتاحة الفرصة لعقد صفقات استثمارية لتمويل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

يتحدث في اللقاء، محمد محى الدين نائب الرئيس، وهيثم وجيه، أمين الصندوق، وباسل رشدى، الـمين العام، بالإضافة إلى عبد المنعم عمران، و حسام هيبه، ومهند خالد، وعمر بسيونى، وعمرو هلال، ومنى عثمان أعضاء مجلس الإدارة، وأكثر من 150 شخصية مهتمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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