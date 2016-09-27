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حملة دونالد ترامب تعلن فوزه في “المناظرة الأولى” فور انتهائها

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حملة دونالد ترامب تعلن فوزه في “المناظرة الأولى” فور انتهائها حملة دونالد ترامب تعلن فوزه في “المناظرة الأولى” فور انتهائها

المناظرة الأولى

تباينت ردود فعل المواطنين الأمريكيين بين التأييد والمعارضة لأداء كل من المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد والديموقراطية هيلاري كلينتون فى مناظرتهما الأولى التى جرت فى قاعة جامعة هوفسترا بنيويورك عبر وسائل التواصل الاجتماعى .

ولقد تابع المناظرة أكثر من 90 مليون أمريكي، وهوعدد يتفوق على الرقم القياسي لمشاهدي المناظرات السابقة البالغ 80 مليونًا، أثناء المواجهة بين جيمي كارتر ورونالد ريجان عام 1980.

وسارع فريق المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي اليوم الثلاثاء، إلى إعلان فوزه فى المناظرة الرئاسية التى جرت بينه وبين كلينتون فى نيويورك فور انتهائها.

وغرد الفريق على موقع تويتر قائلا أن “ترامب فاز بمناظرة 2016، وغريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون لم تتحدث خلال المناظرة عن قضية الرسائل الإلكترونية المسربة والفساد فى مؤسسة كلينتون الخيرية وبنغازي.

فى المقابل، قالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عبر صفحتها فى موقع تويتر أن “الرئاسة ليست مثل تلفزيون الواقع، إنها أمر بالغ الجدية، فى إشارة إلى ترامب الذى كان نجمًا لهذا النوع من العروض، ودعت الأمريكيين إلى المشاركة فى التصويت.

وكان المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون قد تبادلا توجيه الانتقادت والتراشق اللفظي، فى المناظرة الأولى التى أدارها مقدم البرامج الشهير ليستر هولت، وهى أول مواجهة مباشرة بين المرشحين فى سلسلة مناظرات تجري قبل الانتخابات، 3 منها بين مرشحي منصب الرئيس وواحدة لمرشحي منصب نائب الرئيس.

وبعد أن تصافحا، ترامب وكلينتون، وفقا لقناة “سكاى نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، سرعان ما واصل المرشحان ما بدآه فى سباق اتسم بالأجواء السلبية فى معظمه، تبادلا فيه الاتهامات بعدم الكفاءة والإضرار بمصلحة البلاد.

وكان من المخطط أن تركز المناظرة، ومدتها 90 دقيقة، على 3 محاور أساسية، هى “توجه الولايات المتحدة” و”تحقيق الازدهار” و”تأمين أمريكا”، إلا أنها تفرعت إلى موضوعات أخرى

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