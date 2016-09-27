ضبط 9 أفراد من مافيا الهجرة غير الشرعية برشيد

أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن فريق من ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس القسم، وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، نجحوا فى إلقاء القبض على 9 أفراد من مافيا الهجرة غير الشرعية برشيد تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأكد شوقى، أن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، تمكنوا مساء أمس من ضبط صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد ويدعى “على عبد النبى محمد أحمد”، ومقيم دمياط، وأن التحريات توصلت إلى بيع المتهم للمركب لكل من “رمزى أبو ناصر، ورضا على حميدة” ويقيمان فى الجزيرة الخضرة مطوبس كفر الشيخ وتم ضبطهما، وأن المركب تدعى “الرزق على الله” وتم بيعها بمليون و400 ألف جنيه داخل مياه البحر المتوسط.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة من ضبط السيد أحمد نعمة الله، ومقيم بالدقهلية، وهو أحد أفراد طاقم المركب وجارى تحرير محضر بالواقعة، كما تم ضبط “نعمة محمد عبده، وعطية الحبشى”، سماسرة، ومقيما بمحافظة كفر الشيخ.