السعودية ترحل ٥١ مصريًا للإقامة غير الشرعية فى البلاد

وصل مطار القاهرة الدولي، 51 مصريًا، قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم خلال حملات أمنية، بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، وتم القبض على 5 منهم لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك فور وصولهم المطار.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، وصل المرحلون على الطائرة السعودية رقم 309، والقادمة من جدة، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات مع الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب والاقامة غير الشرعية، بحثًا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر، وبفحص بيانات المرحلين، تبين هروب 5 منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.