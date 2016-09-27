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حملة لازالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد‎

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حملة لازالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد‎ حملة لازالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد‎

أرشيفية

شنت مديرية الأمن بالوادي الجديد، بالتعاون مع مركز ومدينة الفرافرة، حملة لإزالة التعدي على أراضي الدولة، وتمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها فدان واحد، بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وكان قد استولى عليها أحد أهالي القرية وقام بزراعتها.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بإزالة تعديات بالزراعة على أرض ملك الدولة، بمساحة فدان واحد، بقرية صبيح بالفرافرة، وتمت إزالة التعديات على نفقة المتعدي، وتحرر للواقعة المحضر رقم 983 إداري مركز شرطة الفرافرة لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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