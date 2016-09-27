بالصور.. انتعاش الحركة السياحية بأسوان عقب وصول 700 سائح أجنبى

شهدت حركة السياحة فى أسوان، اليوم الثلاثاء، انتعاشة جديدة، بعد وصول نحو 700 سائح من جنسيات أجنبية مختلفة للاستمتاع بالمواقع السياحية المختلفة بأسوان.



> أفواج سياحية تصل أسوان

وأكد خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الحركة السياحة فى أسوان شهدت انتعاشة جديدة بعد وصول نحو 500 سائحا صينيا قادمين من مدينة الغردقة، لاستكمال رحلتهم السياحية فى أسوان، بالإضافة إلى 170سائحا إسبانيا و34 سائحا مكسيكيا قادمين من القاهرة، لاستكمال رحلتهم السياحية فى أسوان أيضا، بجانب عدد آخر من الجنسيات الأجنبية الأخرى.



> سائحون يصلون أسوان للاستمتاع بالمعالم السياحية

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج السياحى للأجانب، يشمل زيارة معابد أبوسمبل وفيله وكوم أمبو وإدفو، والسد العالى، والمسلة الناقصة، ومتحفى النوبة والنيل والسوق السياحى والمعالم السياحية المختلفة، بجانب الرحلات فى نهر النيل وغرب سهيل وغيرها من المواقع التى تتميز بها مدينة أسوان الرائعة.

وأوضح خيرى محمد على، بأن الأفواج السياحية فى أسوان تعد بادرة طيبة لموسم سياحى جديد، والمقرر أن يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل تزامنا مع مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، مشيرا إلى أن العاملين بالسياحة يسعون إلى رفع المعدلات السياحية أملا فى خدمة أبناء أسوان الذين يعتمدون بشكل أساسى فى عملهم على القطاع السياحى.