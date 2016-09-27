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خطأ في كتابة اسم كلينتون على 350 دعوة للمناظرة الأولى

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Secretary Of State Clinton Meets With Brazilian Foreign Minister

هيلاري كلينتون

كتب اسم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلاري كلينتون “خطأ” على 350 نسخة من الدعوات الموجهة لحضور أول مناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد .

وتلقى الدعوة طلبة في جامعة “هوفسترا” بنيويورك وورد فيها اسم هيلاري مكتوبا بالإنجليزية “Hilary”، بدلا من “Hillary” الصحيح.

وقالت ممثلة الجامعة إن بطاقات الدعوة هذه هدايا تذكارية للطلبة، وقد طبعت في “اللحظة الأخيرة”. وأضافت ممثلة الجامعة أن البطاقات ستعاد طباعتها وتوزيعها على الطلبة من جديد، بحسب “الوكالة الفرنسية”.

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