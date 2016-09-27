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“ترامب” يجدد اتهامه لسياسة “كلينتون” بالتسبب في فوضى الشرق الأوسط

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“ترامب” يجدد اتهامه لسياسة “كلينتون” بالتسبب في فوضى الشرق الأوسط “ترامب” يجدد اتهامه لسياسة “كلينتون” بالتسبب في فوضى الشرق الأوسط

هيلاري كلينتون ودونالد

تبادل المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، توجيه الانتقادت والتراشق اللفظي، في المناظرة الأولى بين الخصمين.

وبعد أن تصافحا، سرعان ما واصل المرشحان ما بدآه في سباق اتسم بالأجواء السلبية في معظمه، تبادلا فيه الاتهامات بعدم الكفاءة والإضرار بمصلحة البلاد.

وحمّل ترامب سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما وهيلاري وزيرة الخارجية السابقة، المسؤولية عن نشأة تنظيم “داعش” بعد “الفراغ الذي تكون بسحب جنودنا من العراق وهو الذي أوجد داعش”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقال إن التنظيم الإرهابي ينعم حاليا بموارد نفطية لا سيما في ليبيا، مضيفا: “ها أنتم تتعاملون مع الشرق الأوسط، وانظروا: الشرق الأوسط في فوضى”.

وردت كلينتون قائلة إن ترامب “دعم اجتياح العراق الحملة العسكرية في ليبيا وأراد أن تتم الإطاحة بمعمر القذافي”.

وأضافت: “لا بد من تكثيف ضرباتنا الجوية ضد داعش، ويجب أن نقدم الدعم لشركائنا العرب والأكراد لهزيمة داعش في الرقة. نأمل أن يتم دحر داعش في العراق وسوريا”.

وقال ترامب إن سياسة أوباما والوزيرة السابقة كلينتون، ستجعل من إيران قوة عظمى قريبا بعدما كانت تخنقها العقوبات، فيما دافعت هيلاري عن الوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي دون اللجوء إلى العنف.

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