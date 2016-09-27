أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ترامب: كلينتون لا يمكنها تولي الرئاسة.. وهيلاري تعتبر تصريحاته «مهينة»

Google+ Print
ترامب: كلينتون لا يمكنها تولي الرئاسة.. وهيلاري تعتبر تصريحاته «مهينة» ترامب: كلينتون لا يمكنها تولي الرئاسة.. وهيلاري تعتبر تصريحاته «مهينة»

دونالد

تبادل المرشحان للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، الهجمات بشكل شخصي في ختام أول مناظرة لهما، بدأها ترامب باعتباره كلينتون لا تملك اللياقة البدنية للقيام بدور الرئيس، فيما هاجمته هي معتمدة على تصريحات “مهينة” قالها بشأن نساء أميركا عموما وملكات الجمال على وجه الخصوص.

وقال ترامب في ختام المناظرة إن كلينتون لا تملك القدرة على التحمل لتكون رئيسة. وقال “لا تملك المظهر .. لا تملك القدرة على التحمل”.

وردت كلينتون بالإشارة إلى سجلها في العمل العام قائلة “ما إن يسافر إلى 112 بلدا ويتفاوض على اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار وإطلاق سراح معارضين … أو حتى يمضى 11 ساعة في الشهادة أمام لجنة بالكونجرس.. يمكنه حينها أن يتحدث معي عن القدرة على التحمل”.

وهاجمت كلينتون منافسها فيما يتعلق بتعليقات قالت إنه أدلى بها حيال النساء، وقالت إن ترامب وصف النساء في أميركا بأنهن “خنازير وكلاب”.

كما ذكرت أنه وصف إحدى ملكات الجمال، بأنها “ملكة التنظيف المنزلي”.

واتهم كل منهما الآخر بالتشويه والافتراء وحثا المشاهدين على مطالعة مواقعهما الإلكترونية لتحري الحقائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»