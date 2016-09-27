ترامب: كلينتون لا يمكنها تولي الرئاسة.. وهيلاري تعتبر تصريحاته «مهينة»

تبادل المرشحان للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، الهجمات بشكل شخصي في ختام أول مناظرة لهما، بدأها ترامب باعتباره كلينتون لا تملك اللياقة البدنية للقيام بدور الرئيس، فيما هاجمته هي معتمدة على تصريحات “مهينة” قالها بشأن نساء أميركا عموما وملكات الجمال على وجه الخصوص.

وقال ترامب في ختام المناظرة إن كلينتون لا تملك القدرة على التحمل لتكون رئيسة. وقال “لا تملك المظهر .. لا تملك القدرة على التحمل”.

وردت كلينتون بالإشارة إلى سجلها في العمل العام قائلة “ما إن يسافر إلى 112 بلدا ويتفاوض على اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار وإطلاق سراح معارضين … أو حتى يمضى 11 ساعة في الشهادة أمام لجنة بالكونجرس.. يمكنه حينها أن يتحدث معي عن القدرة على التحمل”.

وهاجمت كلينتون منافسها فيما يتعلق بتعليقات قالت إنه أدلى بها حيال النساء، وقالت إن ترامب وصف النساء في أميركا بأنهن “خنازير وكلاب”.

كما ذكرت أنه وصف إحدى ملكات الجمال، بأنها “ملكة التنظيف المنزلي”.

واتهم كل منهما الآخر بالتشويه والافتراء وحثا المشاهدين على مطالعة مواقعهما الإلكترونية لتحري الحقائق.