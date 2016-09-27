«البنتاجون»: مسلحو «داعش» مصممون على استخدام الأسلحة الكيماوية

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جيف ديفيز، إن مسلحي تنظيم داعش مصممون على استخدام الأسلحة الكيماوية، وسيجربونها على الأرجح مع تقدم القوات العراقية نحو الموصل، وذلك بعد أسبوع من سقوط صاروخ يحمل ما قد يكون عنصرًا كيماويًا قرب تجمع لقوات أمريكية.

وقال ديفيز، إن نتيجة الاختبار الأول الذي أجري على القذيفة جاء إيجابيًا، فيما يتعلق باستخدام غاز الخردل، لكن اختبارين لاحقين كانا غير حاسمين وتخضع القذيفة لمزيد من الاختبارات، وذلك وف لما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأضاف ديفيز “ندرك تمامًا أن هذا شيء سبق لداعش فعله، لقد فعلوه عدة مرات ونعرف أماكن إطلاقهم ذخائر مؤقتة مملوءة بغاز الخردل، هذا لما لا يقل عن 24 مرة”.