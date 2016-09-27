اليوم.. وصول 3900 حاج من الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية

يصل حوالى 3900 حاجا من حجاج بيت الله، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن، على متن 17 رحلة جوية لشركة مصر للطيران، عائدين من الأراضي المقدسة.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن ذلك بواقع 8 رحلات جوية تقلع من جدة لتصل 7 رحلات منهم إلى مطار القاهرة الدولى بينما تصل رحلة واحدة إلى مطار برج العرب تنقل 1600 حاجا من حجاج السياحة وبعثات وزارات الداخلية والسياحة والثقافة، وبعثة الأمن الوطنى وقرعة الجيزة وشمال سيناء والتنازلات.

كما تسير الشركة 9 رحلات جوية من المدينة المنورة بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة الدولى ورحلة إلى مطار أسوان، لنقل 2300 حاجا من حجاج قرعة القاهرة وترانزيت ميونخ وفرانكفورت وتضامن المؤسسة والأوقاف وقرعة الضباط وبعثة وزارة الداخلية وتضامن وقرعة أسوان.