طقس اليوم لطيف مائل للبرودة ليلًا.. ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس لطيف بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 30

الإسكندرية 22 28

مطروح 20 28

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 22 31

السويس 23 32

العريش 20 29

نخل 16 28

طابا 18 29

الطور 25 30

مرسى علم 25 33

الغردقة 23 33

شرم الشيخ 26 33

رفح 19 28

كاترين 13 27

سيوة 17 31

المنيا 21 31

الفيوم 21 31

رأس سدر 20 30

أبوسمبل 24 36

وسط الدلتا 21 30

أسيوط 20 31

سوهاج 21 33

الأقصر 23 36

أسوان 23 37

شلاتين 25 35

حلايب 17 34

الوادى الجديد 21 34

قنا 21 35

نويبع 25 32

السلوم 18 27.