أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحكم بسجن أمريكي لمدة 30 عامًا لدعم داعش

Google+ Print
الحكم بسجن أمريكي لمدة 30 عامًا لدعم داعش الحكم بسجن أمريكي لمدة 30 عامًا لدعم داعش

نادر الهزيل

قضت محكمة أمريكية بمقاطعة “سانتا آنا” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نادر الهزيل،بالسجن 30 عامًا، بالتآمر وتقديم دعم مادى لتنظيم داعش الإرهابى، بجانب إدانته لارتكاب 26 جريمة احتيال مصرفى.

وقال مكتب الادعاء الأمريكي في لوس أنجليس، إن الهذيل، أول شخص يحاكم ويدان ويصدر ضده حكم فيما يتعلق بمثل هذه التهم أمام محكمة اتحادية، ووجه الاتهام لأكثر من 70 شخصًا في الولايات المتحدة بمحاولة السفر إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم داعش، بحسب ما نقلته سكاى نيوز عربية عن وكالة رويترز.

وقال المدعون، إن الهذيل، وهو مواطن أمريكي المولد، واعتقل في 21 من مايو 2015، عندما حاول ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار لوس أنجليس الدولي للسفر إلى تركيا، حيث كان يخطط للذهاب إلى الحدود السورية.

وأضافوا، أنه نشر قبل ذلك بأسابيع رسائل على “تويتر”، يقر فيها بدعمه لهجوم في تكساس في 2015، نفذه مسلحان على معرض لرسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلا على يد الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا