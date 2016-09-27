الحكم بسجن أمريكي لمدة 30 عامًا لدعم داعش

قضت محكمة أمريكية بمقاطعة “سانتا آنا” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نادر الهزيل،بالسجن 30 عامًا، بالتآمر وتقديم دعم مادى لتنظيم داعش الإرهابى، بجانب إدانته لارتكاب 26 جريمة احتيال مصرفى.

وقال مكتب الادعاء الأمريكي في لوس أنجليس، إن الهذيل، أول شخص يحاكم ويدان ويصدر ضده حكم فيما يتعلق بمثل هذه التهم أمام محكمة اتحادية، ووجه الاتهام لأكثر من 70 شخصًا في الولايات المتحدة بمحاولة السفر إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم داعش، بحسب ما نقلته سكاى نيوز عربية عن وكالة رويترز.

وقال المدعون، إن الهذيل، وهو مواطن أمريكي المولد، واعتقل في 21 من مايو 2015، عندما حاول ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار لوس أنجليس الدولي للسفر إلى تركيا، حيث كان يخطط للذهاب إلى الحدود السورية.

وأضافوا، أنه نشر قبل ذلك بأسابيع رسائل على “تويتر”، يقر فيها بدعمه لهجوم في تكساس في 2015، نفذه مسلحان على معرض لرسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلا على يد الشرطة.