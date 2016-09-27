العراق يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للناشئين

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين في إطار مباريات الدور الربع النهائي لكأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين.

سجل هدفي المباراة اللاعب محمد داوود في الدقيقتين 8 و80 من المباراة, حيث بدأ المنتخب العراقي المباراة ضاغطاk على مرمى الفريق الأوزبكي وأحرز الهدف الاول وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.. وفي الشوط الثاني لاحت العديد من فرص تسجيل أهداف تمكن في احداها داوود من تسجيل الهدف الثاني للعراق.

وبهذا الفوز تأهل العراق إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في الهند حاليا, وحجز البطاقة الرابعة عن القارة الاسيوية للمشاركة في مونديال العالم للناشئين التي ستقام في الهند في عام 2017م.

كما تأهلت إلى المربع الذهبي في كأس آسيا منتخبات اليابان وايران وكوريا الشمالية وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الياباني في الدور النصف النهائي يوم الخميس المقبل كما يلتقي منتخبا ايران وكوريا الشمالية من أجل تحديد الفريقين الصاعدين للمباراة النهائية المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل.