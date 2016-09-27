أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العراق يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للناشئين

Google+ Print
العراق يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للناشئين العراق يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للناشئين

فاز العراقي لكرة القدم على نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين في إطار مباريات الدور الربع النهائي لكأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين.

سجل هدفي المباراة اللاعب محمد داوود في الدقيقتين 8 و80 من المباراة, حيث بدأ المنتخب العراقي المباراة ضاغطاk على مرمى الفريق الأوزبكي وأحرز الهدف الاول وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.. وفي الشوط الثاني لاحت العديد من فرص تسجيل أهداف تمكن في احداها داوود من تسجيل الهدف الثاني للعراق.

وبهذا الفوز تأهل العراق إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في الهند حاليا, وحجز البطاقة الرابعة عن القارة الاسيوية للمشاركة في مونديال العالم للناشئين التي ستقام في الهند في عام 2017م.

كما تأهلت إلى المربع الذهبي في كأس آسيا منتخبات اليابان وايران وكوريا الشمالية وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الياباني في الدور النصف النهائي يوم الخميس المقبل كما يلتقي منتخبا ايران وكوريا الشمالية من أجل تحديد الفريقين الصاعدين للمباراة النهائية المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق