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مناظرة «ترامب» و«كلينتون» للرئاسة الأمريكية تكتسح «تويتر»

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مناظرة «ترامب» و«كلينتون» للرئاسة الأمريكية تكتسح «تويتر» مناظرة «ترامب» و«كلينتون» للرئاسة الأمريكية تكتسح «تويتر»

كلينتون-وترامب

حققت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، دونالد ، وهيلاري كلينتون، أرقامًا قياسية من حيث عدد التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، حيث وصلت التغريدات إلى أكثر من 1.56 مليون تغريدة على هاشتاج ، بالإضافة إلى 1.18 مليون تغريدة بهاشتاغ “President#”.

فى حين تفوق الجمهورى دونالد ترامب على الديموقراطية كلينتون فى “تويتر” 2.1 مليون تغريدة، مقابل 1.01 مليون تغريدة للمرشحة الديموقراطية، وبلغ ليستر هولت مدير المناظرات الرئاسية 749 ألف تغريدة، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وحظيت المناظرة، التي كانت مدتها 90 دقيقة، بتغطية إعلامية غير مسبوقة، حيث جرى بثها بشكل مباشر على جميع وسائل الإعلام المتاحة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تغطيات حية من المواقع الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يكون أكثر من 90 مليون أميركي قد شاهد المناظرة بين ترامب وكلينتون، لتصبح بذلك واحدة من المواجهات السياسية الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة.

 

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