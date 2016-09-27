تهديد بالقتل لرسام مغربى أعاد نشر «كاريكاتير» ناهض حتر

تلقى خالد كدار، رسام الكاريكاتير المغربي ومدير تحرير مجلة “بابوبي” الساخرة، اليوم الأثنين، تهديدًا بالقتل، لإعادة نشر رسم كاريكاتوري، تسبب في اغتيال الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر.

وطالب كدار، السلطات المغربية بتأمين حماية له، وذلك بعدما تلقى تعليقًا على صفحته بـ”الفيسبوك”، بمثابة تهديدًا، جاء فيه “لعنة الله عليكم والله إن مصيركم القتل والذبح يا أعداء الله”، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

واعتبر كدار، في تدوينة نشرها على صفحته “هذا التعليق تهديدًا صريحًا ودعوة إلى القتل في حقي، لمجرد إعادتي نشر الرسم الذي تسبب في اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر”.

وأعاد كدار، نشر الكاريكاتور المذكور مع تعليق لـ”شارب” رسام الكاريكاتور الفرنسي ومدير صحيفة “شارلي إيبدو”، الذي يقول “لا أظن أنني أذبح أحدا بريشتي حين أرسم، أنا لا أضع حياة الناس في خطر،عندما يحتاج النشطاء لذريعة لتبرير العنف، فإنهم غالبا ما يجدونها”.

وقتل الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر، 56 عامًا، صباح الأحد بالرصاص، أمام قصر العدل وسط عمان، بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية، إثر نشره لرسم كاريكاتوري على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه “يمس الذات الآلهية” .