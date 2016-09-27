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إجمالي صادرات القطاع التصديرى للصناعات الغذائية بلغ 2.2 مليار دولار في 8 أشهر

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إجمالي صادرات القطاع التصديرى للصناعات الغذائية بلغ 2.2 مليار دولار في 8 أشهر إجمالي صادرات القطاع التصديرى للصناعات الغذائية بلغ 2.2 مليار دولار في 8 أشهر

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي عن ارتفاع صادرات القطاع خلال ال`8 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 2.2 مليار دولار بزيادة 2% عن العام الماضي.

وأوضح برزي – في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اجتماع الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري – اليوناني، نقلتها وكالة انباء الشرق الأوسط، أمس الإثنين – أن المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 5% بحلول نهاية العام الجاري بالرغم من الصعوبات التي يواجها القطاع التصديري خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بخطة المجلس الترويجية, قال برزي إن القطاع سيشارك في معرض “سيال باريس” في فرنسا في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل, حيث تم تخصيص مساحة 2000 متر للشركات المصرية البالغة 115 شركة تمثل قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وردا على سؤال بشأن إلغاء العديد من المعارض خلال الفترة الماضية, أشار برزي إلى أن هناك مشكلة تواجه منظومة المعارض الخارجية رغم أنها تمثل واجهة عرض لمصر, مطالبا بضرورة استمرار المشاركة في تلك المعارض لأنها تعد فرصة مناسبة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

وعن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة, أكد برزي أن جميع القطاعات الصناعية سوف تتأثر بهذه الضريبة وستعمل على زيادة المنتجات بنسب تتراوح من 3 إلى 5%, وهي نسب غير قليلة خاصة في قطاع السلع الغذائية الخفيفة مثل “البسكويت والسناكس” في ظل انعدام الوحدات النقدية الصغيرة “الفكة”, الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعارها بنسب تتراوح من 50 إلى 100%.

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